

قبل الإعلان الرسمي.. لقطات تظهر مميزات ساعة ريلمي Dizo Watch 2 قبل الإعلان الرسمي.. لقطات تظهر مميزات ساعة ريلمي Dizo Watch 2

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق أحدث منتجات علامتها التجارية الفرعية DIZO، من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث من المقرر أن تطلق الساعة الذكية DIZO Watch 2، في الأسواق الهندية يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق الإصدار السابق المسمى DIZO Watch، بشاشة 1.4 بوصة، مع عمر بطارية يصل إلى 12 يوم.



كشفت أحدث التسريبات عبر حساب @ TechnoAnkit1 على تويتر المواصفات الرئيسية والتصميم الذي ستحصل عليها ساعة ريلمي القادمة DIZO Watch 2، بعد أن تم إدراجها عن طريق الخطأ في متجر Flipkart، قبل أن يتم حذفها على الفور من قبل الموقع، والتي ستتميز بشاشة ملونة أكبر من الإصدار السابق، حيث ستأتي بقياس 1.6 بوصة، مع معدل سطوع مرتفع يبلغ 600 شمعة، بالإضافة إلى الإطار المعدني، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.



مميزات ساعة ريلمي DIZO Watch 2

وتتميز ساعة ريلمي القادمة DIZO Watch 2، بعمر بطارية يصل إلى 10 أيام للشحنة الواحدة، وما يصل إلى 20 يوم في وضع الاستعداد، وكما ستحتوي على ميزات عديدة لمراقبة الحالة الصحية للمستخدمين، حيث اللياقة البدنية، ومراقبة عدد ساعات النوم، ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تقنية SpO2 لمعرفة نسبة تشبع الدم المحيطي بالأكسجين، مع ما يصل إلى 15 وضعاً رياضياً.

وستاتي الساعة الذكية DIZO Watch 2، مقاومة للماء بمعيار ATM5، كما ستحتوي على 100 وجه مختلف، وستدعم الساعة الذكية من ريلمي تطبيق DIZO المخصص للمنتجات الذكية للعلامة الفرعية لشركة ريلمي DIZO، كما ستأتي الساعة الذكية بخيار الألوان الأربعة وهي: الأسود الكلاسيكي، و الأبيض العاجي، والذهبي الوردي، والرمادي الفضي.وستتوفر ساعة DIZO Watch 2، بسعر 54 دولار "أي ما يعادل 850 جنيه مصري"، ومن المتوقع الكشف عن العديد من المواصفات الأخرى مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للساعة الذكية والمقرر في 15 سبتمبر.



