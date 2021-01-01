

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

أكدت شركة ريلمى الصينية أنها لن تطرح سلسلة هواتفها Realme 9 العام الحالى، وإنما سيتم إطلاق الهواتف العام المقبل 2022 بسبب معاناتها من النقص الشديد من توافر أشباه الموصلات الخاصة بالهواتف.



وبحسب موقع فإن شركة ريلمي تراجعت عن إطلاق هواتف Realme 9 بعدما كانت قد أعلنت الموعد الرسمي للهواتف، والذي كان مقررا أمس سلتأتي الشركة وتلغي هذه القرار.



أعلن مدير التسويق في ريلمي للهند وأوروبا ، فرانسيس وونج ، أنه سيكون هناك بعض الإعلانات حول سلسلة هواتف Realme 9 وأنه "سيتم اعتماد معالجات رئيسية رائعة ل Realme 9 ".

وأضاف أنه "لا توجد معلومات حول هذه المعالجات في هذه المرحلة ، لكنني أعتقد أن هذه ستكون معالجات MediaTek بشكل رئيسي.

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وستتميز هواتف ريلمي Realme 9، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +Full-HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وكثافة بكسل تبلغ 405 بكسل لكل بوصة، تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة الآمنة للبيانات الحيوية.وستأتي هواتف ريلمي Realme 9، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.وستعمل هواتف ريلمي Realme 9، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، كما سيتم تشغيلها بواسطة واجهة المستخدم Realme UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.وستحزم هواتف ريلمي Realme 9، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع، وتشمل الميزات الأخرى دعما لشبكات الواي فاي Wi-Fi وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 ونظام تحديد المواقع GPS، ومقبس سماعة الرأس ومنفذ الشحن من نوع Type-C.