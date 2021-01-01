

شاومي تطلق رسميا سماعة الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3.. سعر ومواصفات شاومي تطلق رسميا سماعة الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة Xiaomi شاومي رسمياً سماعة الأذن اللاسلكية من علامتها التجارية ريدمي والتى تحمل اسم Redmi Buds 3، بتصميم داخل الأذن، كما أنها توفر عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة.



ووفقاً لموقع "The Indian Express"، فإن سماعة شاومي الجديدة Redmi Buds 3، سيتم تشغيلها بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع QC3040 SoC، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية فك تشفير الصوت aptX Adaptive التى تقدمها شركة كوالكوم لتجربة صوت عالية الدقة عبر البلوتوث.



سعر ومواصفات سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3 من شاومي

وتزن سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3 من شاومي، 4.5 جرام لكل واحدة، فيما تحتوي على محرك بحجم 12 ملليمتر، وتأتى سماعات الأذن اللاسلكية مزودة بعناصر تحكم تعمل باللمس، والتى تتيح للمستخدمين التحكم فى السماعات، وكذلك إدارة الوظائف المتعددة مثل تشغيل الموسيقى وتغيير المسارات، أو الرد على المكالمات من خلال النقر على الجزء الخلفي من السماعة.

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تأتي سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3، اثنين من الميكروفونات لكل سماعة، والتى تعمل جنباً إلى جنب تقنية cVc من شركة كوالكوم الأمريكية، لتقديم تجربة رائعة والتى تعمل على تقليل الضوضاء المحيطة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.تعمل سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من شاومي Redmi Buds 3، حتى خمس ساعات من وقت التشغيل، كما يمكن إطالة عمر البطارية حتى 20 ساعة من خلال استخدام علبة الشحن المجمعة.تأتي سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3 من شاومي، بسعر 31 دولار "أي ما يعادل 500 جنيه مصري"، متاحة للبيع من الآن فى الصين، على أن يتم إطلاقها للأسواق العالمية تباعاً.