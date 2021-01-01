كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجديدة التي سيتم بها إطلاق هاتف شاومي القادم Xiaomi CC11 Pro ، والذي سيأتي بمواصفات مميزة للغاية، حيث تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف منها هيئة 3C ، حيث سيصدر بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ستجعله من أسرع هواتف شاومي مع معالج جيد للغاية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi CC11 Pro سيكون هاتف خارق آخر من هواتف شاومي، حيث سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس 6.55 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة شاشة + FHD ، ودقة 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وستقدم شاومي لهاتف Xiaomi CC11 Pro كاميرا خلفية بمستشعر 108 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب x5، مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، مع وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.
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التعليقات على Xiaomi CC11 Pro الأسرع في هواتف شاومي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت| مواصفات
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