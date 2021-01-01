

Xiaomi CC11 Pro الأسرع في هواتف شاومي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت| مواصفات Xiaomi CC11 Pro الأسرع في هواتف شاومي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت| مواصفات

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجديدة التي سيتم بها إطلاق هاتف شاومي القادم Xiaomi CC11 Pro ، والذي سيأتي بمواصفات مميزة للغاية، حيث تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف منها هيئة 3C ، حيث سيصدر بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ستجعله من أسرع هواتف شاومي مع معالج جيد للغاية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Xiaomi CC11 Pro سيكون هاتف خارق آخر من هواتف شاومي، حيث سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس 6.55 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة شاشة + FHD ، ودقة 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وستقدم شاومي لهاتف Xiaomi CC11 Pro كاميرا خلفية بمستشعر 108 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب x5، مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، مع وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.

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وسيعمل هاتف Xiaomi CC11 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، بسعة 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ويحتوي هذا الطراز على فتحة microSD تصل إلى 1 تيرابايت .وسيحتوى هاتف Xiaomi CC11 Pro ببطارية سعة 4300 مللى أمبير في الساعة، مع شرعة شحن 55 واط ، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ونظام التشغيل Android 11.