المربع نت – أوقفت فورد الإنتاج مؤقتاً في مصنع فلات روك، وذلك بسبب تسرب بنزين مما أدى إلى حالة طوارئ في المنطقة المحيطة بالمصنع، حيث قال متحدث باسم الشركة أن الحفاظ على الحياة هو بالطبع أولوية الشركة وليس بناء المركبات.
كشف عامل بالمصنع أنهم تلقوا مكالمة من الشركة تفيد إلى أن على العمال أن يعودوا للمصنع يوم الاثنين، وعلى الرغم من كون المصنع آمناً من الناحية الفنية، فوفقاً لفورد، فقد قالت إن الخبراء يراقبون الهواء ولم يجدوا أي مشكلة تتعلق بالسلامة.
يُذكر أن فورد اعتقدت في البداية أن التسريب صغير نسبياً وينبع من أنبوب ينقل البنزين، ومع ذلك، قال متحدث باسم وزارة البيئة والطاقة في ولاية ميشيغان يوم الجمعة أنه يُقدر أن ما بين 3,750 لتر إلى 11,350 لتر من البنزين قد تسرب من مصنع فورد.
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التعليقات على فورد توقف تصنيع موستنج بأحد مصانعها لهذا السبب
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