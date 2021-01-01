شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

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صورة الخبر: شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً
شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

المربع نت – أزاحت شيفروليه الستار رسمياً عن سيلفرادو 2022 فيس ليفت بتحديثات تقنية واسعة وفئة ZR2 الرائدة الجديدة، وستنطلق البيك أب في الأسواق في ربيع 2022 لمنافسة رام 1500.

لنتحدث عن أهم إضافة لمجال سيلفرادو، وهي فئة ZR2 الجديدة للتضاريس الوعرة بنظام تعليق مرتفع ومحدث، مع تزويدها بمحرك 8 سلندر 6.2 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات وأقفال إلكترونية أمامية وخلفية.

وتتمتع ZR2 بمعدل حمل أقصى 653 كيلوجرام ومعدل سحب أقصى 4037 كيلوجرام، كما تتميز الفئة بمصدات معدلة وشبك مختلف عن باقي فئات سيلفرادو وإطارات 33 إنش وحلية وجنوط 18 إنش.

جميع فئات سيلفرادو حصلت على مقدمة جديدة بشبك محدث ووضعية مختلفة للمصابيح الأمامية، مع تحديثات داخلية تشمل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 13.4 إنش للفئات الأفخم من البيك أب.

فئة “هاي كانتري” الأعلى في المجال مزودة بزخرفات خشبية في مختلف أنحاء الداخلية ومقاعد جلدية، كما أنها الفئة الوحيدة المتوفرة بخيار “سوبر كروز” المتطور للقيادة الذاتية ومساعدة السائق.

وستنطلق سيلفرادو الجديدة بأربعة محركات مختلفة، تشمل محرك 2.7 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 310 حصان وعزم 569 نيوتن متر، مقارنة بـ 472 نيوتن متر مسبقاً، مع محرك 5.3 لتر 8 سلندر، ومحرك 6.2 لتر 8 سلندر، ومحرك 3.0 لتر ديزل 6 سلندر.

صورة الخبر: شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

صورة الخبر: شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

المصدر: المربع نت

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