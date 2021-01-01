شيفروليه سيلفرادو 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

المربع نت – أزاحت شيفروليه الستار رسمياً عن سيلفرادو 2022 فيس ليفت بتحديثات تقنية واسعة وفئة ZR2 الرائدة الجديدة، وستنطلق البيك أب في الأسواق في ربيع 2022 لمنافسة رام 1500.
لنتحدث عن أهم إضافة لمجال سيلفرادو، وهي فئة ZR2 الجديدة للتضاريس الوعرة بنظام تعليق مرتفع ومحدث، مع تزويدها بمحرك 8 سلندر 6.2 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات وأقفال إلكترونية أمامية وخلفية.
وتتمتع ZR2 بمعدل حمل أقصى 653 كيلوجرام ومعدل سحب أقصى 4037 كيلوجرام، كما تتميز الفئة بمصدات معدلة وشبك مختلف عن باقي فئات سيلفرادو وإطارات 33 إنش وحلية وجنوط 18 إنش.
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