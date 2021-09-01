

تحذيرات من «حماية المستهلك»: 5 أجهزة كهربائية تستمر في الاستهلاك بعد فصلها تحذيرات من «حماية المستهلك»: 5 أجهزة كهربائية تستمر في الاستهلاك بعد فصلها

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح وإرشادات جديدة للمواطنين تتعلق باستهلاك عدد من الأجهزة الكهربائية للكهرباء بعد إيقاف تشغيلها، مما يتسبب في ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء الشهرية.



أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء علي صفحته الرسمية "فيسبوك" أن عدم نزع الفيشة من بعض الأجهزة من مصدر الكهرباء يؤدى إلى زيادة فاتورة الكهرباء خاصة بعد القرار الجديد برفع أسعار الكهرباء.



وأضاف أن هناك 5 أنواع من الأجهزة الكهربائية التي تستمر في الاستهلاك بعد غلقها وهي:

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1- ترك شواحن الهواتف المحمولة في الكهرباء دون استخدام تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء لذلك يجب نزع فيشة الشاحن.2- وضع فيشة الكمبيوتر أو اللاب توب في مصدر الكهرباء يستهلك طاقة مهدرة، لذا ينصح بغلق جهاز الكمبيوترمن الكهرباء بشكل كامل .3- التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في فصل الصيف ولذلك ينصح للحد من استهلاكه ضبط درجة الحرارة على 24 درجة على الأقل وفصل مصدر الكهرباء من المفتاح دون الاعتماد علي الريموت فقط.4- غلاية الماء الكهربائية من الأجهزة عالية الاستهلاك خاصة أن الأسرة تستخدمها في تحضير المشروبات الساخنة معظم ساعات اليوم، فهي أيضا من الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة بعد فصلها لذلك يجب نزع الفيشة من الكهرباء بعد الاستخدام.5- الميكروويف من الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك في الكهرباء وتعمل بعد فصلها، لذلك ينصح باستخدامه فقط عند الضرورة، علي أن يتم فصل الكهرباء بعد الاستخدام لتخفيف فاتورة الاستهلاك الكهرباء .