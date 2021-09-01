أسعار الحديد اليوم في مصر

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أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، استقراراً، للشهر الرابع على التوالي على الرغم من الانخفاض الكبير في الاسعار العالمية بنحو 80 دولارا.

وأوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لأموال الغد ضرورة خفض سعر الطن من الحديد المحلي والاستجابة للأسعار العالمية، التي انخفضت انخفاضا كبيرا، بنحو 80 دولارا.

وأوضح أن سعر طن الحديد أرض مصنع يتراوح بين 14300 جنيه و14600 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14500 جنيه و14800 جنيه.


ويشار إلى أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت

وينشر أموال الغد قائمة بأسعار الحديد في مصر اليوم بسوق الجملة :

اسم الشركة السعر للطن
حديد عز 14600 جنيه
بشاى 14500 جنيه
المصريين 14500 جنيه
المراكبي 14300 جنيه
العتال 13450 جنيه
المعادي 13300 جنيه
السويس للصلب 14500 جنيه


المصدر: اموال الغد

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