أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، استقراراً، للشهر الرابع على التوالي على الرغم من الانخفاض الكبير في الاسعار العالمية بنحو 80 دولارا.
وأوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لأموال الغد ضرورة خفض سعر الطن من الحديد المحلي والاستجابة للأسعار العالمية، التي انخفضت انخفاضا كبيرا، بنحو 80 دولارا.
وأوضح أن سعر طن الحديد أرض مصنع يتراوح بين 14300 جنيه و14600 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14500 جنيه و14800 جنيه.
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