تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.
لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الذهب يصعد بدعم مخاطر النمو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق