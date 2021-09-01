الذهب يصعد بدعم مخاطر النمو

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الذهب يصعد بدعم مخاطر النمو

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

وصعدت الفضة 0.54 بالمئة إلى 24.20 دولار للأونصة، لكنها منخفضة اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس 2021 بنزوله 4.2 بالمئة.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة بالمئة خلال الأسبوع.

المصدر: روسيا اليوم

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