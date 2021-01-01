

راي بان تطلق أول نظارة ذكية بالتعاون مع فيسبوك راي بان تطلق أول نظارة ذكية بالتعاون مع فيسبوك

أطلقت فيسبوك أول نظارات ذكية للشركة باسم Ray-Ban Stories بالتعاون مع الشركة المالكة للعلامة التجارية راي بان



وتمنح النظارات الذكية للمستخدم طريقة جديدة لالتفاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركة مغامراته، بالإضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست في أثناء التنقل أو إجراء المكالمات الهاتفية



وتعتبر نظارات فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories أول منتج يأتي بعد شراكة طويلة متعددة السنوات بين عملاق الشبكات الاجتماعية Facebook وشركة EssilorLuxottica مالكة العلامة التجارية راي-بان



وتأتي نظارات فيسيوك الذكية Ray-Ban Stories بتصميم يشبه تصميم أي نظارات عادية، لكن مع وجود كاميرتين أماميتين لالتقاط الفيديو والصور مدمجتين في الإطار، مع وجود تطبيق مصاحب للهاتف باسم Facebook View لتعديل الصور ومقاطع الفيديو مشاركتها عبر التطبيقات الأخرى في الهاتف وليس تطبيق فيسبوك فقط، مع وجود زر على طرفي النظارات للتسجيل أو إمكانية طلب التسجيل صوتيا دون الحاجة إلى استخدام اليدين.