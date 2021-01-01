اندلعت في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر من العام 1881، أحداث الثورة العرابية، والتي اتفق فيها أحمد عرابي مع قادة الجيش المصري على تنظيم مظاهرة عسكرية، تذهب إلى سراي عابدين، وتضع قائمة طلبات أمام الخديوي توفيق، منها زيادة عدد أفراد الجيش، إسقاط الوزارة، وتشكيل مجلس نيابي.
في صباح التاسع من سبتمبر، احتشدت تشكيلات الجيش، وتجمع حولهم الناس بميدان عابدين، وذهبوا في مُقدمتهم أحمد عرابي إلى سراي عابدين، ليخرج عليهم الخديوي توفيق وسط حرسه الخاص ومعه المستر كوكسن قنصل إنجلترا، وعرابي على حصانه، مُشهرًا سيفه، واقفًا في مُواجهة الخديوي بكل قوة وهيبة، ُممثلًا عن الشعب ومتحدثًا بلسانه.
نادى الخديوي توفيق على عرابي، فحضر إليه على حصانه مُشهرًا السيف، وخلفه 30 من قادة الجيش، جميعهم مُشهرين سيوفهم، وعند اقترابه، طلب منه الخديوي أن يترجل ويغمد السيف، ففعل عرابي، ونزل من على حصانه وأدى التحية العسكرية للخديوي، وكان أحمد عرابي قد ذكر في مذكراته، أن كوكسن القنصل البريطاني أشار على توفيق إلى أن يُشهر مسدسه في تلك اللحظة، ويطلق النار على أحمد عرابي، لكن توفيق رفض وقال له: أفلا تنظر إلى من حولنا من العسكر؟، فكيف يُمكن أن يقتل عرابي وسط جنوده وضباطه؟.
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التعليقات على في ذكرى الثورة العرابية.. لماذا لم يطلق الخديوي توفيق النار على أحمد عرابي؟
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