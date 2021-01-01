أعلن طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أن إدارة الشاطئ اتخذت إجراءات مشددة، لاستقبال المصطافين، اليوم الجمعة، على رأسها، إخلاء المصطافين بالأمر من مياه البحر، حال تخطيهم 10 أمتار في عمق البحر وخاصة الشباب الذين لا يعرفون طبيعة المياه ولا يجيدون السباحة والتصدي للأمواج العالية، مؤكدا أن عدم الامتثال للأوامر يستدعي تدخل قوات حرس الحدود والجهات المعنية لإخراج الشباب لحمايتهم من الغرق.
«عثمان»: شاطىء بورسعيد آمن ومياهه صالحة للسباحة
وقال «عثمان»، في تصريح صحفي، اليوم، إن شاطىء بورسعيد آمن نظرا لاستقرار حركة الأمواج، لافتًا إلى نشر المنقذين بطول الشاطىء من السابعة صباحا، وأضاف أن الشاطئ مثل كل شواطىء العالم، قد يتعرض لنوات بحرية ترتفع فيها الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهو ما يستدعي ضرورة المتابعة لحالة البحر على مدار الساعة.
وأوضح أن حالات الغرق التى شهدتها بورسعيد، خلال الأسبوع الماضي، كانت ناتجة عن عدم إجادة الضحايا للسباحة ودخولهم للعمق، مشيرا إلى أن أهالي بورسعيد يعرفون طبيعة الشاطىء، لكن الزوار ينخدعون فيدخلون في العمق دون إجادة السباحة وبالتالي يتعرضون للغرق.
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التعليقات على «عثمان»: شاطىء بورسعيد آمن وسيتم إخلاءه من المصطافين «في حالة واحدة»
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