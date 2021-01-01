

لمدة 18 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 18 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الجمعة، عن قطع المياه عن 18 منطقة اعتبارًا من الساعة الـ4 من مساء اليوم، وحتى الـ10 صباح غد السبت.



وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم، القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم، بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.



وتشمل تلك المناطق: (الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل).

قد يعجبك أيضا...

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.