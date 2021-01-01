لذيذة وشهية.. طريقة عمل مكرونة بالدجاج والبشاميل



مكرونة بالدجاج والبشاميل مكرونة بالدجاج والبشاميل

تعد المكرونة من الأكلات المميزة للكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بالعديد من الوصفات المختلفة والمميزة.



وإليك طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والبشاميل



مقادير مكرونة بالدجاج والبشاميل

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مكرونة فرن مسلوقةمكعبات دجاجبصل – ثوم كرات – كرفسجزر مبشورلبن وكريمةزبدة – دقيقجبنة روميجبنة موتزاريلامرقة – ملح وفلفلبهارات دجاجطريقة تحضير مكرونة بالدجاج والبشاميل* تسلق المكرونة* ثم تقطع صدور الدجاج وتشوح مع البصل والثوم والكرات والكرفس والزعترلعمل البشاميل* يشوح الزبدة مع الدقيق ثم يضاف اللبن والكريمة والجبن* في البايركس توضع المكرونة ثم حشوة الدجاج ثم يضاف خليط البشاميل على الوجه* ثم تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم مكرونة بالدجاج والبشاميل