مكرونة بالدجاج والبشاميل
تعد المكرونة من الأكلات المميزة للكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بالعديد من الوصفات المختلفة والمميزة.
وإليك طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والبشاميل
مقادير مكرونة بالدجاج والبشاميل
مكرونة فرن مسلوقة
مكعبات دجاج
بصل – ثوم كرات – كرفس
جزر مبشور
لبن وكريمة
زبدة – دقيق
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
مرقة – ملح وفلفل
بهارات دجاج
طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والبشاميل
* تسلق المكرونة
* ثم تقطع صدور الدجاج وتشوح مع البصل والثوم والكرات والكرفس والزعتر
لعمل البشاميل
* يشوح الزبدة مع الدقيق ثم يضاف اللبن والكريمة والجبن
* في البايركس توضع المكرونة ثم حشوة الدجاج ثم يضاف خليط البشاميل على الوجه
* ثم تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم مكرونة بالدجاج والبشاميل
التعليقات على لذيذة وشهية.. طريقة عمل مكرونة بالدجاج والبشاميل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق