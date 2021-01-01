6 أشياء لا تقولها لزملاء العمل.. الأسئلة الشخصية والتعليق على الملابس خط أحمر



أشياء لا تقولها لزملاء العمل أشياء لا تقولها لزملاء العمل

نشعر فى كثير من الأحيان بالراحة التامة فى العمل بسبب نجاحنا فى اكتساب عدد من الأصدقاء، وهو ما قد يكون سببا فى نسيان أنهم مازالوا زملاء عمل وأن هناك قواعد لياقة يجب أن تحافظ عليها فى التعامل معهم، لأنه عندما يتلاشى الخط الفاصل بين الاثنين، يمكنك أن تصبح أضحوكة ويميل الناس إلى الاستهانة بك.



لذلك نقدم لك بعض الأشياء التى لا يجب عليك فعلها أو قولها مع زملائك فى العمل، وفقا لتقرير منشور على موقع e times.



اختيار المجاملة

من الجيد المجاملة عندما يكون ذلك مناسبًا لكن كن انتقائيًا للغاية، حتى لو كنت تعتقد مثلاً أن هذا الجاكيت يناسبه تماما، احتفظ به لنفسك لأن التعليق على المظهر الجسدى لأى شخص لا يؤخذ بشكل جيد من قبل الكثيرين، كما يمكن ترجمتها بشكل عدائى إذا كان الشخص يحمل لك مشاعر سلبية.

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موضوعات محظورةسواء كنت قائد فريق أو عضو عادى، عليك بالابتعاد تماما عن التعليقات السلبية حول مواضيع مختلفة خاصة مثل الدين أو السياسة أو التربية وغيرها من الأمور الخاصة جدا، فهذا غير مهنى ولا ينصح به.القفز للاستنتاجاتإذا كانت زميلتك فى العمل ليست فى صحة جيدة، فهذا لا يعنى بالضرورة أنها حامل، يمكن أن يكون هذا السؤال سيئا جدا، وحال كانت كذلك، ستخبرك متى تريد ذلك، فقط احتفظ بالفكرة فى رأسك حتى تعلن زميلتك بنفسها وقتما تريد، وتجنب القفز للاستنتاجات.هل أضايقك؟هذه العبارة لا يجب أن تقال لأن سؤالك مرتبط بالعمل، فإذا كنت تعلم أنك تزعجهم، فلا تزعجهم ببساطة، فقط اسأل إذا كان لديه لحظة للتحدث معك.لا تقول "أعتقد" أو "غير متأكد"تخلص من الكلمات التى توحى بعدم الثقة بالنفس مثل "أعتقد" و"غير متأكد"، هاتين الكلمتين تجعلاك تبدو ضعيفًا، فقط عليك بالحديث أو قول ما أنت واثق منه، أما غير ذلك فحاول التزام الصمت.حديث العلاقات الشخصيةلا يجب أن تناقش علاقتك الشخصية مع أى شخص فى العمل، احتفظ بهذه المحادثة لأصدقائك أو لأى شخص خارج العمل، لأنه من يهتم ويسمعك بالعمل سيشارك حكايتك مع الآخرين، ويضيف إليها أيضا.