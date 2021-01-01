العناية بالشعر مش سهلة بس مستاهلة.. 3 نصائح بسيطة لحمايته أثناء النوم



العناية بالشعر مش سهلة العناية بالشعر مش سهلة

العناية بالشعر لا تتطلب فقط روتينًا خلال اليوم، وإنما أيضًا أثناء النوم، وعندما نتحدث عن العناية بالشعر الطويل أثناء النوم تصبح المهمة أكثر صعوبة، ويصبح تجاهلها أسوأ فلا أحد يحب الاستيقاظ بشعر طويل متشابك ومعقد.



وفى التقرير التالى يوضح موقع "health line" أساسيات النوم بشعر طويل، وبغض النظر عن نوع شعرك وسواء كان معالجًا بالألوان أو تم فرده كيميائيًا، ستجدين بعض النصائح حول كيفية العناية بشعرك أثناء النوم مباشرةً:





استخدمى غطاء وسادة من الحرير أو الساتان:

إذا كنت تميلين إلى التقلب فى الفراش، فإن شعرك يفرك بألياف الخيوط في وسادتك في كل مرة تتحركين فيها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد شعرك ويؤدي إلى تجعده، وفي النهاية يمكن أن يسبب التقصف.

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قد يقلل غطاء الوسادة المصنوع من ألياف الحرير أو الساتان مقدار الاحتكاك بشعرك أثناء النوم، وقد تقلل هذه الأنواع من أكياس الوسائد من تمدد وإجهاد بشرتك أثناء النوم، ما يساعد على درء التجاعيد التي تسببها الشيخوخة، الساتان والحرير من الألياف المضادة للحساسية والمبردة، على عكس القطن.حددى وقت الاستحمام بشكل مختلف:إذا كنت تنامين مع القليل من الرطوبة في شعرك، فقد يزيد ذلك من تكسر الشعر فى الصباح، حيث تكون خيوط شعرك فى أضعف حالاتها عندما تحتوى على الرطوبة.إذا كان جدولك يسمح بذلك، حاولى غسل شعرك فى توقيت يمنحك متسعا من الوقت قبل النوم، أو استخدمى مجفف هواء موثوق قبل أن تتوجهين إلى السرير، ولا تنسى إنهاء الاستحمام بدفعة من الماء البارد للمساعدة على حبس الرطوبة فى شعرك.النوم بالضفائرإذا كنت لا تمانعين الاستيقاظ بخصلات شعر مموجة، فحاولى تجديل شعرك الطويل قبل النوم، أى نوع من الضفائر سيفى بالغرض، سواء كانت ضفيرة واحدة، أو عدة ضفائر أصغر، أو حتى ضفيرة فرنسية.ثبتى ضفيرتك من الأسفل، وإذا كنت ترغبين فى منح شعرك حماية إضافية، يمكنك ترتيب الضفيرة كعقدة علوية على رأسك أو ببساطة لف الجديلة وتثبيتها على رأسك بعيدًا عن مؤخرة عنقك، سيحافظ ذلك على شعرك خاليًا من العرق والرطوبة والاحتكاك.