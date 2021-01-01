6 أزياء من سنة 2000 رجعت موضة.. الكروكس وحقائب اليد الصغيرة الأبرز



الكروكس الكروكس

فى عام 2000 شهدنا الألفية الجديدة ومعها كل وعودها بالتقدم، ولاحظنا التكنولوجيا فى كل مكان والإحساس بعصر جديد للبشرية، وعلى الرغم من أن تلك الأيام تبدو وكأنها قد ولت منذ فترة طويلة، إلا أن الموضة تحب أن تحن إلى الماضى، وكل 20 عامًا نبدأ فى رؤية الملابس والإكسسوارات فى نوافذ المتاجر التى كنا نظن أنها منسية منذ فترة طويلة.



وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض عناصر الموضة من بداية العقد التى بدأت فى الظهور مرة أخرى هذه الأيام:



1. الكروكس:

إذا كان هناك شيء ما يميز هذه الصنادل عندما ارتديناها قبل بضعة عقود، فهو راحتها إلى جانب وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان، كما يمكننا ارتداءها طوال اليوم دون الشعور بالتعب.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من القباقيب كان على وشك الاختفاء تمامًا فى عام 2009 تقريبًا، فقد عادوا الآن ليمنحوا ملابسنا شعورًا بالراحة.2. قبعات الدلو:أصبح هذا النوع من القبعة مشهورًا للغاية خلال الثمانينيات بفضل موسيقى الهيب هوب، وبحلول عام 2000.وعلى الرغم من أن هذه القبعات كانت موجودة دائمًا، حيث حاول المصممون إعادتها، إلا أن قبعة الصياد عادت واستقرت على ممرات عروض الأزياء والشوارع وأزياء المشاهير المشهورين، مثل بيلا حديد وكايلي جينر وبيلي إيليش.3.إكسسوارات الشعر:كانت إكسسوارات الشعر السمة المميزة فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، وجاءت مشابك الفراشة فى مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال وكانت أنيقة للغاية لدرجة أنها أصبحت جزءًا من قصات شعر المشاهير على التلفزيون وإطلالات السجادة الحمراء.ازدهرت هذه اللمسة الربيعية على شخصيات المؤثرين والمشاهير مرة أخرى فى العام الماضى لتعطينا جوًا من الحنين إلى الماضى.4. البناطيل الرياضية:فى منطقة وسطى بين الأناقة والراحة تأتى البناطيل الرياضية التى اعتادت باريس هيلتون ارتداءها طوال الوقت، عادة ما تأتي بألوان زاهية، مثل الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وكانت مشهورة جدًا لدرجة أن العلامة التجارية التي أنتجتها، Juicy Couture، كسبت ملايين الدولارات لهذا الطراز.ولكن كما هو الموضة التي دائما ما تعود، وجدت البدل الرياضية مكانها المثالي لأنها قد أصبحت ذات شعبية كبيرة مرة أخرى.5. حقيبة اليد الصغيرة:الحقيبة الصغيرة ذات الشريط الذي يتم ارتداؤه تحت الذراع، جعلت الكثيرين يشكون في وظيفتها، لكن الغريب أنها كانت ناجحة، وتم صنع هذا النوع من الحقائب في عام 1997 بواسطة علامة Fendi التجارية، وكانت دائمًا موجودة، ولكن في عام 2019 أعاد منشئوها إطلاقها.ومنذ ذلك الحين العديد من بيوت الأزياء جعلت من الحقائب الصغيرة علامات مميزة بحيث يمكن للمستهلكين استخدامها مع أي استايل.6. الباندانا:كانت الأوشحة والباندانا رائجة منذ 20 عامًا، وكان يرتديها العديد من الفتيات كإكسسوار للشعر.ولكن بعيدًا عن كونها مجرد ذكرى لأزياء الشارع، فقد استعاد هذا الوشاح قوته عندما قام أشهر المصممين بإدراجه في مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 ليبين لنا أنهم ما زالوا قوة لا يستهان بها ويمكن أن يكمل أي منهم ملابس.



قبعات الدلو