تلعب المشروبات الساخنة دورا كبيرا في رحلة إنقاص الوزن، حيث تعد من البدائل الطبيعية للذين يرغبون في التخلص من الدهون وتقليل الوزن واستعادة رشاقتهم من جديد، لاسيما أن البعض يخشى من تناول علاجات وعقاقير السمنة المتداولة ويرغبون في استبدالهم بوصفات طبيعية لحرق الدهون.
وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن مشروب أوارق الجوافة يعد من المشروبات الهامة للتنحيف والتغلب على السمنة، حيث استند التقرير الى بعض الأبحاث أن أوراق الجوافة يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتحكم في الوزن، من خلال إضافته إلى الماء المغلى، وإضافة بعض النكهات مثل الليمون والعسل.
وأوصى الخبراء بتناول مشروب أوراق الجوافة في الصباح، حتى تحصل على نتائج فعالة في خسارة وزنك، خاصة أن أوراق الجوافة غنية بالعناصر الغذائية المختلفة، فإن كل 100 جرام من هذا المستخلص يحتوي على عناصر مختلفة مثل الألياف والكربوهيدرات والسعرات الحرارية والبروتين.
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التعليقات على أوراق الجوافة هتساعدك فى تحقيق حلم النحافة.. تمنع تكون الدهون وتنقص وزنك
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