قلة النوم في الليل لها تأثير على حياتك اليومية ويمكن أن تؤثر على صحتك، نتيجة لذلك، قد لا تكون قادرًا على التركيز ومزاجك عادة ليس بأفضل حال، ويمكن لتناول شاي الموز والقرفة أن يمنحك نومًا أفضل ليلًا، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".
الموز يساعد على النوم
يحتوي الموز على الحمض الأميني التربتوفان، يؤدي هذا إلى إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ والتى لها تأثير مهدئ ومعزز للنوم ، لذلك وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن تناول الموز قبل النوم سيساعدك على النوم جيدًا.
شاي بالموز والقرفة
في جميع أنحاء العالم، يتم استخدام الشاي بالموز والقرفة كقهوة ليلية، حيث يتمتع الموز والقرفة بالعديد من الفوائد الصحية، لذلك يمكنك صنع هذا مشروب لتحسين جودة نومك.
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التعليقات على فوائد تناول شاى الموز بالقرفة ليلًا.. يُعزز النوم الجيد ويقضى على التوتر
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