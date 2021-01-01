فوائد تناول شاى الموز بالقرفة ليلًا.. يُعزز النوم الجيد ويقضى على التوتر

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صورة الخبر: شاى الموز بالقرفة
شاى الموز بالقرفة

قلة النوم في الليل لها تأثير على حياتك اليومية ويمكن أن تؤثر على صحتك، نتيجة لذلك، قد لا تكون قادرًا على التركيز ومزاجك عادة ليس بأفضل حال، ويمكن لتناول شاي الموز والقرفة أن يمنحك نومًا أفضل ليلًا، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

الموز يساعد على النوم
يحتوي الموز على الحمض الأميني التربتوفان، يؤدي هذا إلى إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ والتى لها تأثير مهدئ ومعزز للنوم ، لذلك وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن تناول الموز قبل النوم سيساعدك على النوم جيدًا.

شاي بالموز والقرفة
في جميع أنحاء العالم، يتم استخدام الشاي بالموز والقرفة كقهوة ليلية، حيث يتمتع الموز والقرفة بالعديد من الفوائد الصحية، لذلك يمكنك صنع هذا مشروب لتحسين جودة نومك.

تعمل القرفة على تعزيز الهضم والدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يضمن الموز أن ينتج جسمك كمية أقل من الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، نظرًا لمحتواه العالي من التربتوفان الذى يضمن زيادة إنتاج السيروتونين في جسمك بما يضمن لك النوم ليلًا.

هذه هي الطريقة التي تصنع بها الشاي
لست بحاجة إلى أي مكونات معقدة لصنع هذا الشاي، فقط احضر موزة بجانب ملعقة صغيرة من القرفة و25 ملليلترًا من الماء، يتم تقطيع الموز بقشره إلى قطع كبيرة، ثم تضاف إليه القرفة والماء ونتركهم حتى الغليان.

يتم تصفية المشروب ويتم تناوله قبل عشرين دقيقة من موعد النوم، مع الحرص على تكرار هذه التجربة كل ليلة للحصول على أفضل النتائج.

المصدر: Healthline

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