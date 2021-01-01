ماذا يحدث في جسمك عند تناول زيت الزيتون يوميا؟

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زيت الزيتون

ماذا يحدث في جسمك عند تناول زيت الزيتون يوميا؟
- يعالج الإصابة بالإمساك:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون المفيدة للجسم، ولذا تناولك يوميا لزيت الزيتون يقلل من الإصابة بالإمساك، لأنه يعمل على علاج أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

- يحافظ على صحة القلب:

زيت الزيتون يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي القلب، وتقليل فرص الإصابة أو التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا النوع من الأمراض والسبب احتواؤه على الأحماض والدهون الصحية للجسم.

- تنظيم نسبة السكر في الدم:

الاستمرار في تناول زيت الزيتون يعد جيدا لمرضى السكر، فتناولك له يحد من التعرض للإصابة بارتفاع نسبته، ولذا عليك تناوله باستمرار إذا كنت مريض سكر وستلاحظ الفرق.

- تقليل فرص الإصابة بأمراض الالتهابات:

تناول زيت الزيتون يعد من الخيارات الجيدة التي تساهم في التقليل من الإصابة بالالتهابات، لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات التي تساهم في تقليل فرص الإصابة وتكوينها بالجسم.

المصدر: youm7

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