قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إنه سيتم إستقبال فترة الخريف يوم 22 سبتمبر، فبالتالي من الطبيعي جدا أن نشهد تقلبات فى الحالة الجوية فى تلك الفترة.
وأضاف إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه بالأمس وأول أمس كان هناك إرتفاع بدرجات الحرارة بحوالي درجتين أعلي من المعدلات الطبيعية، موضحة أنه بداية من اليوم ستنخفض درجات الحرارة وترجع إلى معدلاتها الطبيعية.
وتابعت أن هناك تحسن بالأحوال الجوية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع وجود بعض نشاط بالرياح ببعض المناطق، مما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أنه فى تلك الفترة درجات الحرارة أثناء النهار تكون مختلفة تماما عن أثناء الليل.
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التعليقات على بداية من اليوم.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وبداية لموسم الأمطار
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