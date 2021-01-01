شاهد.. الأجهزة الأمنية في مصر تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه

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صورة الخبر: طبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه
طبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه

أكد مصدر أمني مصري أن الشرطة بصدد فحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود لكلبه.

وأضاف المصدر أنه جار حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

وكان مقطع فيديو متداول مدته حوالي 4 دقائق وثق طبيبا وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود والصلاة للكلب.

وفي ما رفض المجني عليه طلب الطبيب، مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

المصدر: RT

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