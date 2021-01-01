سد النهضة.. ما خيارات مصر لتجنب الحل العسكري؟



سد النهضة سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة حريصة على تجنب الدخول في صراع مسلح مع إثيوبيا حول سد النهضة



مشددًا على أن التوصل لاتفاق ملزم حول السد سيجنب المنطقة مشهدًا معقدًا لا رغبة فيه ولا يُحمد عقباه.

يأتي هذا فيما تحدث وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي عن وجود تحركات دبلوماسية بملف سد النهضة رافضًا الكشف عنها إذا لم تأت بنتيجة، وأشار عبد العاطي إلى أن سببَ فشلِ الملء الثاني للسد يعود إلى مشكلات فنية متوقعة، وأن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان بالملء الثاني بشكل خاطئ.

فكيف يمكن تفسير تصريحات وزير الخارجية المصري؟ ثم ما طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تتحدث عنها القاهرة؟



