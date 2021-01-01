غرق المركب أثناء تناول العشاء.. فيديو يرصد "فاجعة المنصورة"

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صورة الخبر: غرق مركب عائم بالنيل في مدينة المنصورة
غرق مركب عائم بالنيل في مدينة المنصورة

غرق مركب عائم بالنيل في مدينة المنصورة شمالي القاهرة، مساء الخميس، أثناء وجود حفلتين ومئات المواطنين عليه مما تسبب في إصابة العشرات ووجود حالة من الذعر أثناء هروبهم قبل غرقه.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وأوضحت أن مركبا عائما مكون من 3 طوابق جنح على أحد جانبيه داخل النيل، وأصيب عدد كبير من المواطنين أثناء التدافع والهروب من المركب قبل غرقه وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأكد شهود عيان أن المركب كان يوجد به حفلتين عيد ميلاد، وحفل زفاف في الدور الثاني والثالث به وكان يوجد بها أكثر من 500 شخص وأنه أثناء التواجد بالمركب شعروا باهتزاز وطقطقة وميل لمركب على أحد الجانبين ناحية النيل فحدث هرج وتدافع وتساقط على المواطنين على بعضهم البعض أثناء الخروج من المركب، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وجرى انتداب عدد من المهندسين للعمل على إنقاذ المركب قبل غرقه بالكامل وتم استخدام مضخات المياه لسحب كميات كبيرة من المياه من داخل المركب واستدعاء ونش لجذب المركب من جانب الشاطئ لمنع سقوطه بالكامل في مياه النيل.

https://www.facebook.com/watch/?v=551201329268044

المصدر: skynewsarabia

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