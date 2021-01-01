غرق مركب عائم بالنيل في مدينة المنصورة شمالي القاهرة، مساء الخميس، أثناء وجود حفلتين ومئات المواطنين عليه مما تسبب في إصابة العشرات ووجود حالة من الذعر أثناء هروبهم قبل غرقه.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة.
وأوضحت أن مركبا عائما مكون من 3 طوابق جنح على أحد جانبيه داخل النيل، وأصيب عدد كبير من المواطنين أثناء التدافع والهروب من المركب قبل غرقه وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.
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التعليقات على غرق المركب أثناء تناول العشاء.. فيديو يرصد "فاجعة المنصورة"
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