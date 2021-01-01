رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد الشيخ



أحمد الشيخ أحمد الشيخ

أعلن النادي المصري ضم أحمد الشيخ جناح بيراميدز لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقدّم المصري صفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ".



وضم المصري لاعبه الجديد أحمد الشيخ لمدة 3 سنوات، بدءًا من الموسم الجديد.

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ولعب الشيخ طوال مسيرته بأندية تليفونات بني سويف، والمقاصة، والأهلي، والاتفاق السعودي، وأخيرا بيراميدز.وخاض الشيخ الموسم الماضي 6 مباريات ببطولة الدوري مع بيراميدز سجل خلالهم هدفا وحيدًا.