أعلن النادي المصري ضم أحمد الشيخ جناح بيراميدز لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقدّم المصري صفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ".
وضم المصري لاعبه الجديد أحمد الشيخ لمدة 3 سنوات، بدءًا من الموسم الجديد.
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التعليقات على رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد الشيخ
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