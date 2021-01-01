رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد الشيخ

آخر الأخباراخبار الرياضة › رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد الشيخ

صورة الخبر: أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أعلن النادي المصري ضم أحمد الشيخ جناح بيراميدز لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم المصري صفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ".

وضم المصري لاعبه الجديد أحمد الشيخ لمدة 3 سنوات، بدءًا من الموسم الجديد.

ولعب الشيخ طوال مسيرته بأندية تليفونات بني سويف، والمقاصة، والأهلي، والاتفاق السعودي، وأخيرا بيراميدز.

وخاض الشيخ الموسم الماضي 6 مباريات ببطولة الدوري مع بيراميدز سجل خلالهم هدفا وحيدًا.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد الشيخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61979

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager