قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السماح للاعب الفريق مروان محسن بالرحيل مجاناً خلال الصيف الجاري.
وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي أخطرت مروان محسن بفسخ التعاقد ليحق له الرحيل مجاناً.
وتعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، ومع تألق محمد شريف وتصدره قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، خرج مروان محسن من حسابات بيتسو موسيماني.
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التعليقات على مصدر ليلا كورة: مراون محسن يرحل عن الأهلي مجانا
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