تعتزم شركة أوبو الكشف عن واجهة المستخدم القادمة، والمرتكزة على نظام التشغيل المقبل أندرويد 12، وذلك بعدما أعلنت شركة جوجل فى وقت سابق من العام الحالي أنه ستطلق الإصدار المستقر من نظام تشغيل هواتف أندرويد ما بين منتصف وأواخر سبتمبر.
تستعد شركة Oppo أوبو الصينية، لإطلاق واجهة المستخدم الخاصة بها والتي يحمل اسم ColorOS 12، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 12، للأسواق الصينية خلال الشهر الحالي، دون الكشف عن تاريخ محدد، نظراً لوجود العديد من عمليات الإطلاق للأجهزة الذكية منتصف الشهر الحالي، لذلك فمن المتوقع أن يتم طرح نظام التشغيل الجديد فى نهاية سبتمبر، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.
ميزات واجهة المستخدم من أوبو ColorOS 12
وستأتي واجهة المستخدم أوبو الجديد ColorOS 12، بالعديد من الميزات الهائلة، والتى يعد أبرزها ميزة "Cross-Screen Interconnection" والتي تشبة ميزة "Huawei Multi-Screen Collaboration" التي تتيح عرض شاشة الهاتف على شاشة الكمبيوتر، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في جهازين من خلال شاشة واحدة.
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التعليقات على من أجل أندرويد 12.. أوبو تستعد لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 12 قريبا
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