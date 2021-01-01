

5 نصائح أمنية للحماية من الاختراق وسرق البينات عند تصفح مواقع الإنترنت 5 نصائح أمنية للحماية من الاختراق وسرق البينات عند تصفح مواقع الإنترنت

يجب أن تحترس دائما عند تصفحك مواقع الإنترنت المختلفة، فـ بالرغم من وجود بعض القوانين واللوائح المفترض أن تحميك عن استخدام الانترنت، إلاَ أن هذا لا يعني أنه يمكنك التصفح فى أمان تام، حيث هناك من يحاول اصابة جهازك بفيروس، واختراق حساباتك وسرقة بياناتك.



لن تكون محمياً تماماً عند تصفحك الانترنت، لذلك تحتاج أن تقوم بتصفح مواقع أمنة، والتحميل فقط من مصادر موثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل موقع، كما يجب الابتعاد عن البرامج الضارة وتجنب الحيل التى يقوم بها البعض لاستغلالك، وخلال الأسطر القادم سنقدم إليك بعض النصائح التى يجب مراعتها عند تصفح الانترنت، وفقاً لموقع "Makeuseof" التقني.



لتصفح آمن قم باتباع تلك النصائح الهامة

1- نصائح حول كلمات المرور:

- تجنب كلمات المرور الواضحه التى يسهل توقعها مثل "12345".

- تجنب استخدام كلمات مرور يسهل توقعها من معلوماتك الشخصية، مثل تاريخ الميلاد.

- قم باستخدام كلمة مرور مكونة من أربع كلمات على الأقل، غير مرتبطة ليصعب توقعها.

- قم بالمزج بين الأحرف الخاصة والأحرف الكبيرة والصغير، كما يجب ألا تقل عن 10 احرف.

- قم باستخدام مدير كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور آمنة، وتذكر دائماً تسجيلات الدخول الخاصة بك.

- لا تشارك كلمة مرورك مع أي شخص، ولا تقم بكتابتها فى أى مكان، حتى لا يتم الوصول إليها بأي شكل.

- قم بتغيير كلمات المرور بانتظام للحماية من تسرب البيانات، ولا تقم باستخدامها مرتين، ويجب ان تكون دائماً فريدة وغير مرتبطة.

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2- نصائح حول تصفح الويب:- إذا لم تتعرف على رابط معين، فلا تقم بالدخول عليه.- تحقق دائما من شريط العناوين للتأكد أنك على الموقع الذي تريده.- إذا لم يستخدم موقع الويب اتصال HTTPS آمن، فهناك خطر سرقة البيانات.- تحقق دائماً من رمز القفل في شريط العناوين للتأكد من أن الموقع مسجل باسم المصدر الذي تعرفه.- تجنب الإعلانات التى تأتى فى شكل رابط تحميل مزيف، ولا تقم بالتحميل سوى من مصادر ومواقع موثوقة، ثم قم بفحص التحميلات ببرامج مكافحة الفيروسات.3- نصائح حول مواقع التواصل الاجتماعي:- كل ما تقوم بمشاركته سيظل موجود، لذا قم بمشاركة ما هو مناسب لك.- قم بالتعرف على جميع إعدادات الخصوصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تعلم ما هو متاح للجميع.- مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالحيل والخدع، لذلك إذا قابلت إعلان أو شي ما جيد بشكل يصعب تصديقه لا تقم بالدخول عليه.- لا تترك شخص آخر يقوم باستخدام حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تسجل الدخول لحساباتك من جهاز كمبيوتر عام.- لا تقم بالمشاركة بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا تقم بالمشاركة سوى مع من تعرفه، خاصة عند مشاركة أشياء خاصة مثل صور أطفالك.4- نصائح حول البريد الإلكتروني:- توفر ميزة تصفية البريد العشوائي بعض من الحماية، لكن ليست مضمونه تماماً، لذلك كن حذراَ، ولا تفترض أن كل شيئ آمن على بريدك الإلكتروني.- عند عدم التعرف على المرسل، فلا تفتح الرسالة وقم بحذفها.- إذا طلب منك بريد إلكتروني الدخول على رابط ما أو فتح ملف معين، فلا تقم بفتحه أو الدخول عليه وقم بحذفه.- إذا طلب منك مشاركة بيانات خاصة، فلا تقم بذلك، فلن يطلب منك البنك أو المواقع الموثوقة مثل أمازون تلك البيانات عبر البريد الإلكتروني على الإنترنت.- إذا أحسست بإلحاح شخص ما لفعل أمر معين، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.5- نصائح حول الهواتف الذكية:- عن تثبيت التطبيقات يجب التحقق دائماً من الأذونات التي تطلبها، ولا تتيح الوصول للكاميرا أو الميكروفون أو الموقع.- قم بتحميل التطبيقات من المتجر الرسمي، وكن حذرا كذلك مما تقوم بتثبيته.- لا تقم بإرسال أو استقبال بيانات خاصة مهمة باستخدام اتصال واي فاي Wi-Fi عام.- قم بحماية هاتفك باستخدام قفل أمان مثل البصمة أو النمط أو كلمة المرور.- قم باتباع الاحتياطات السابقة عند تصفح الويب، وتجنب زيارة مواقع الإنترنت الغير موثوقة فيها.