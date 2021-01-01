قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة قررت رفع إيقاف تعليق القدوم إلى بلادها من دولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا، اعتباراً من الأربعاء 8 سبتمبر 2021.
وأضاف حنفي لمصراوي أن المملكة سمحت أيضاً للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تلك الدول المشار إليها أعلاه، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا.
وعن موقف المصريين من السفر، قال حنفي، إن المصريين العاملين بالمملكة وهم في إجازات بمصر الآن، يمكنهم العودة إلى الأراضي السعودية عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، والحجر بها لمدة 14 يوماً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شروط سفر غير المطعمين إلى السعودية عن طريق الإمارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق