شروط سفر غير المطعمين إلى السعودية عن طريق الإمارات



شروط سفر غير المطعمين شروط سفر غير المطعمين

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة قررت رفع إيقاف تعليق القدوم إلى بلادها من دولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا، اعتباراً من الأربعاء 8 سبتمبر 2021.



وأضاف حنفي لمصراوي أن المملكة سمحت أيضاً للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تلك الدول المشار إليها أعلاه، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا.



وعن موقف المصريين من السفر، قال حنفي، إن المصريين العاملين بالمملكة وهم في إجازات بمصر الآن، يمكنهم العودة إلى الأراضي السعودية عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، والحجر بها لمدة 14 يوماً.

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وبالنسبة للتطعيم، قال حنفي، سيقوم المواطن بعمل فحصين PCR فور الوصول إلى مطار الإمارات وآخر عند مغادرتها إلى السعودية، وفي حالة تلقيه اللقاح لا بدّ أن يكون حاصلا على تطعيمين داخل مصر، حتى لا يتم حجر مؤسسي داخل السعودية لمدة أسبوع في أحد الفنادق، متابعا:"يعني لازم يكون واخد تطعيمين يشملوا على QR داخل مصر قبل السفر".وعن مصير غير الحاصلين على جرعتين من اللقاح والسفر بدونهما، قال حنفي: "سيتم وضعه في حجر مؤسسي داخل السعودية بعد الـ14 يوم بالإمارات، وذلك لمدة ٧ أيام في أحد الفنادق السعودية على حسابه الشخصي، على أن يجري في اليوم السادس مسحة وإذا طلعت سلبية يستطيع وقتها ممارسة حياته الطبيعية بشكل عادي".