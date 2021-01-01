

تويتر يختبر تجربة ملء الشاشة للصور والفيديو لدعم المحادثات تويتر يختبر تجربة ملء الشاشة للصور والفيديو لدعم المحادثات

أعلن تويتر أنه يختبر الوسائط الشاملة في التغريدات على iOS، مما يخلق تجربة ملء الشاشة، تشبه تجربة إنستجرام للصور ومقاطع الفيديو في مخططك الزمني.



ونقل موقع The Verege عن تويتر أنه يختبر التغيير لأنه يريد دعم المحادثات المرئية والنصية بشكل أفضل.



هذا التغيير إذا تم طرحه خارج مجموعة مختارة من مستخدمي iOS ، يساعد أيضًا تويتر على معالجة المخاوف بشأن اقتصاص الصور التي كان يتعامل معها على مدار السنوات القليلة الماضية.

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تم إثبات أن خوارزميات اقتصاص الصور بشكل غير رسمي لها تحيز تجاه الوجوه البيضاء، وهو أمر أكده موقع تويتر في وقت سابق من هذا العام.وحاول Twitter معالجة هذه المشكلة من خلال القضاء على اقتصاص الصور، لكن اختبار التصميم هذا يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام مع التركيز على نمط Instagram على المرئيات.بطبيعة الحال فقد تعامل بعض الأشخاص بالفعل مع تصميم تويتر، حيث تثير عمليات البحث عن "تويتر الجديد" الكثير من الشكاوى، مثل أن التصميم الجديد يسبب الصداع وأن لقطات الشاشة الكاملة للتغريدات يمكن أن تبدو مربكة وكأنها تغريدة فعلية.من الواضح أن تويتر قد يحتاج إلى مزيد من التغيير والتبديل قبل أن يصبح هذا الاختبار شيئًا رسميًا.