

6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي تعرفها لأول مرة 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي تعرفها لأول مرة

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف الذكى لأداء الكثير من الوظائف وليس التقاط الصور لأفراد العائلة أو المناظر الطبيعية فقط ، وفقا لموقع العربية نت .



وباستخدام التطبيقات المناسبة، فإن بإمكانك الحصول على أقصى استفادة من الكاميرا، مثل ترجمة النصوص ومسح المستندات وغيرها الكثير.



استكشاف السماء عبر كاميرا الهاتف

يستمتع الكثير من الأشخاص بالتحديق فى النجوم فى ليلة صافية، ولكن يمكنك جعل هذه التجربة أفضل من خلال معرفة ما تنظر إليه، وأفضل التطبيقات التى تتيح لك ذلك هو تطبيق Star Walk 2، والذى يستخدم موقعك والإدخال من الجيروسكوب الداخلى للهاتف لتحديد الأبراج والأقمار الصناعية والأشياء الأخرى.

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رقمنة المستندات الورقيةوتتيح لك كاميرا الهاتف تحويل المستندات الورقية إلى مستندات رقمية، ويمكنك استخدام تطبيق Microsoft Lens. الذى يتيح لك مسح الصور أو المستندات المطبوعة أو بطاقات العمل أو أى مستند مكتوب بخط اليد أو يحتوى على نص إلى مستند رقمى، كما يمكنك تحريرها ومشاركتها أو حفظها فى الهاتف بتنسيق PDF أو تحميلها إلى تطبيق وورد أو OneNote أو إرسالها عبر البريد الإلكترونى.البحث عن المعلومات عبر كاميرا الهاتفيتيح لك تطبيق عدسة جوجل الذى يأتى مدمجًا فى تطبيق صور جوجل التقاط صورة لأى شيء ومعرفة معلومات حوله، كما يتيح لك التعرف على العنصر الموجود في الصورة سواء كان معلمًا تاريخيا أو عمل فنى، ويقدم معلومات عنه.الوصول إلى مواقع الويبتتيح لك رموز الاستجابة السريعة QR طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى مواقع الويب، ويمكنك مسح أحد رموز QR عبر الكاميرا فى إعلان فى إحدى المجلات من أجل الوصول إلى موقع ويب يحتوى على المزيد من المعلومات حول الإعلان أو الحصول على خصم خاص للمنتج.استخدام كاميرا الهاتف كجهاز مراقبة عن بعدويمكنك استخدام كاميرا هاتفك القديم كجهاز أمني للمراقبة عن بعد، وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها هو تطبيق Manything الذي يتيح لك البث المباشر من أي مكان. ويمكنه إرسال إشعارات عندما يكتشف حركة أمام الكاميرا ويحفظ مقاطع الفيديو في حسابك عبر السحابة.الترجمة إلى لغتك الأم عبر كاميرا الهاتفوباستخدام تطبيق ترجمة جوجل يمكنك توجيه كاميرا الهاتف إلى الكلمات التى تحتاج إلى ترجمتها فوريا، أو استيراد صورة من هاتفك لترجمة النص الموجود بها، ويحتوى التطبيق أيضا على ميزة اكتشاف اللغة التى تريد ترجمتها ويدعم التطبيق حتى الآن 108 لغة حول العالم.