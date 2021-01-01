

ميديا تيك تؤكد وصول المعالج Dimensity 2000 بتكنولوجيا 4 نانومتر ميديا تيك تؤكد وصول المعالج Dimensity 2000 بتكنولوجيا 4 نانومتر

خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تؤكد أن شركة ميديا تيك تخطط حاليا للإعلان عن معالج جديد للهواتف الرائدة تحت مسمى Dimensity 2000، والآن أشار تقرير صادر من Weibo وFertile leaks إلى أن المعالج MediaTek Dimensity 2000 سيتم تصنيعه على تقنية 4 نانومتر وستتمتع باستهلاك ثابت للطاقة ومواصفات قوية للأجهزة.



ووفقا لهذا التقرير أيضا فإن المعالج Dimensity 2000 سيعتمد على معمارية ARM V9 وسيصل مع نفس وحدة المعالجة المركزية الموجودة في معالج كوالكوم القادم Snapdragon 898 وسيصل أيضا مع وحدة معالجة رسوميات أقوى من Snapdragon 888 وSnapdragon 888 Plus بالإضافة إلى أن هذا المعالج الرائد ليس فقط أقوى من البعد الحالي Dimensity 1200 بل هو أيضا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقوى من سلسلة Snapdragon 888.



معالج MediaTek Dimensity 2000 سيستخدم معمارية ARM V9 مع نواة Cortex X2 فائقة الضخامة مقارنةً بنواة Cortex X1 التي يستخدمها Snapdragon 888 حيث سيزداد أداء نواة X2 بنسبة تصل إلى 17% على الأقل، وبالإضافة إلى ذلك سيمكن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10% مما يعني أن كفاءة الطاقة ستكون أفضل بكثير.

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وعلاوة على ذلك فإن شركة MediaTek قد سلمت بالفعل بعض العينات إلى شركائها من الأجهزة لإجراء الاختبارات الداخلية، وإذا سارت الأمور على ما يرام سنرى أول هاتف يعمل بهذا المعالج مع بداية العام المقبل.