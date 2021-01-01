

مواصفات وأسعار الهاتف nubia Red Magic 6s مواصفات وأسعار الهاتف nubia Red Magic 6s

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة ZTE عن الهاتف nubia Red Magic 6s مع مواصفات رائدة تناسب الأشخاص المهتمين بالألعاب حيث يأتي هذا الهاتف الجديد مع المعالج الأقوى حاليا من Qualcomm وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K وشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز وغيرها من المواصفات الممتازة التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات هاتف Red Magic 6s

الهاتف الأساسي في هذه السلسلة يتوفر مع شاشة AMOLED حجمها 6.8 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 165 هرتز ويوجد عليها زجاج Corning Gorilla Glass كما أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن الهاتف nubia Red Magic 6s يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارا في الثانية.

يتم تشغيل هاتف nubia Red Magic 6s بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 888 Plus المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 660 كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة Redmagic 4.5، ويتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 16 جيجا رام.



هذا الهاتف الجديد من ZTE يضم بطارية بسعة 5050 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 3.0 الأحدث)، كما أن الهاتف يضم مناطق حساسة للضغط (استشعار اللمس 450 هرتز) ويضم كذلك مروحة تبريد مدمجة وضوء RGB على الخلف بالإضافة إلى أن Red Magic 6s يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية NFC.

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سعر الهاتف nubia Red Magic 6sالهاتف nubia Red Magic 6s سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 27 سبتمبر بسعر يبدأ من 594 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.