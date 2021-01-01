

مواصفات الهاتف Infinix HOT 11S تظهر قبل الإعلان الرسمي مواصفات الهاتف Infinix HOT 11S تظهر قبل الإعلان الرسمي

قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن الهاتف Infinix HOT 11S المقرر له يوم 17 سبتمبر، ظهر الآن تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية التي من المتوقع أن يصل بها هذا الهاتف القادم حيث سيتم تشغيله بالمعالج الجديد MediaTek Helio G88 و3 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة، والآن دعونا نتعرف على مواصفات الهاتف Infinix HOT 11S.



المواصفات الرئيسية للهاتف إنفينيكس هوت 11 إس

هذا الهاتف القادم من إنفينيكس سيتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، وسيتوفر كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G88 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 وسيعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أن Infinix HOT 11S سيصل بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.



الهاتف Infinix HOT 11S سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف سيحتوي على فلاش LED رباعي في الخلف وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وسيدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران، لم يتم الكشف عن تفاصيل الكاميرا الأمامية.

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وبخصوص البطارية فيشير هذا التسريب الجديد إلى أن الهاتف HOT 11S سيضم بطارية بسعة 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف وسيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.هذه كانت جميع التفاصيل التي جاءت في هذا التسريب الجديد، ويجب علينا الآن الانتظار حتى يوم 17 سبتمبر عندما يتم الإعلان عن الهاتف Infinix HOT 11S بشكل رسمي لمعرفة السعر والمواصفات.