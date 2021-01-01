

“ديدي” للنقل الذكي ينضم لمنافسة أوبر وكريم بعد ظهور إن دريفر “ديدي” للنقل الذكي ينضم لمنافسة أوبر وكريم بعد ظهور إن دريفر

أعلنت شركة “ديدي” للنقل الذكى، عن إطلاق خدماتها بالسوق المصرية، يوم 13 سبتمبر الجاري، على أن تكون البداية في مدينة الإسكندرية.



ومن المتوقع أن يسهم دخول عملاق النقل الذكي الصيني في زيادة المنافسة بالسوق المصرية، خاصة بعد دخول التطبيق الروسي “إن دريفر” مؤخراً، وهو ما يحد من سيطرة “أوبر” بعد استحواذها على “كريم”



وقالت “ديدي” إنها ستقدم باقة ترحيب قيمتها 150 جنيهاً تشمل قسائم خصم للمستخدمين الجدد، كما ستقدم رحلات مجانية بقيمة 25 جنيها كل خميس لمدة 4 أسابيع لعملائها.

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وقالت الشركة إنها لن تحصل من السائقين على أي رسوم خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق الخدمة، مع منح السائقين مكافأة مالية إذا قام بـ 10 رحلات خلال الأسبوع الأول من التسجيل، كما يحصل السائق على مكافأة 25 جنيهاً عن كل دعوة مستخدم جديد ناجحة بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن عندما يُحقق عدداً معين من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهاً من القسائم).ويعتبر الأمان والسلامة على قائمة أولويات شركة “ديدي” والسبب الرئيسي وراء نجاح عملياتها في مناطق مختلفة وتهدف “ديدي” لتوفير جميع وسائل الأمان للعملاء للتنقل بحرية وأمان أنحاء المدن المصرية، كما توفر ديدى مجموعة من التسهيلات للركاب منها.– فريق استجابة لحالات الطوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع– أنظمة المراقبة أثناء الرحلة– منصة خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للركاب والسائقين– زر مخصص للطوارئ ونداء الاستغاثة متاح على التطبيق للركاب والسائقين– جهات اتصال موثوقة وخاصية مشاركة الرحلة– توافر معلومات الراكب والسائق والسيارة لكل رحلة– نظام التعرف على الوجه للسائقين– أدوات وميزات أكثر على تطبيق دي ديويذكر أن تطبيق”ديدي” افتتح التسجيل المبكر للسائقين منذ 4 يوليو من خلال تطبيق دي دي كابتن DiDi Captain المتاح على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس iOS وآندرويد Android. وتطبيق دي دي للمستخدمين مُتاح أيضًا في متاجر التطبيقات المختلفة.