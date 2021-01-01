

تعرف على أسعار ومواصفات أرخص سيارة جيب في مصر تعرف على أسعار ومواصفات أرخص سيارة جيب في مصر

قدمت شركة جيب أرخص سيارة في عائلة جيب فى السوق المحلية وهى «جيب رينيجيد» التى تم طرحها من خلال فئات تتنوع تجهيزات كل منها، وإن كان يجمعهم نفس الشكل المميز للواجهة.



و تبدأ أسعار «جيب رينيجيد» الفئة الأولى 415 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بسعر 485 ألفاً، أما الفئة الثالثة فجاءت بسعر 485، و الفئة الأعلى تجهيزاً 530 ألفاً



مواصفات «جيب رينيجيد» 2021

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وتأتي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1400 سي سي، بقوة 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 196 كم في الساعة.وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم / ساعة في غضون 8.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.وتأتي السيارة «جيب رينيجيد» بأبعاد «4232 مم طول، و2023 مم عرض، و1664 ارتفاع» وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 351 لتر، وسعة خزان الوقود حوالي 48 لتر، وبلد المنشأ للسيارة أمريكا ويتم تجميعها في إيطاليا.جيب بتعزيز رينيجيد بمجموعة من أنظمة الأمان التي تحمي السيارة والركاب من جميع الزوايا. وقد جاءت غالبية الأنظمة كتجهيز قياسي مثل أنظمة دعم الفرامل ( ABS ، EBD ، ESP ، PA ، ASR ) وكذلك 8 وسائد هوائية، بينما تميزت الفئة الرابعة بوظائف إضافية مثل نظام للتحكم في تماسك الإطارات.السيارة بها أيضًا عدد من أنظمة مساعدة السائق، يذكر منها حساسات ركن خلفية و أمامية، وكاميرا خلفية، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.​جيب رينيجيد تم تزويدها كذلك بنظام المساعدة على تسلق التلال ونظام إلكتروني لتقليل مخاطر الانقلاب، وهو ما يساعدها في تقديم تجربة فريدة من نوعها لمحبي السفاري والرحلات.