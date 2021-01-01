

بوليستر تستعد لدخول أسواق خليجية من ضمن 30 دولة أخرى بوليستر تستعد لدخول أسواق خليجية من ضمن 30 دولة أخرى

أكدت بوليستر استعدادها لدخول 30 سوق عالمية قبل نهاية عام 2022 ضمن خطط الشركة لتلبية طلب العملاء حول العالم.



في الوقت الحالي تدير الشركة أعمالها في 9 دول، وسيصل العدد لـ18 قبل نهاية العام الجاري. وتقول بوليستار أنها تتبنى نموذج عمل رقمي سيسرع النمو ويدعمه.



قال توماس إنجينلاث الرئيس التنفيذي للشركة “لقد سمح لنا نموذج أعمالنا الفريد بتطوير القدرة التصنيعية التي نحتاجها لتلبية الطلب. نهجنا الرقمي يعني أنه يمكننا دخول أسواق جديدة بشكل أسرع. والأهم من ذلك أن شبكة الخدمة الحيوية لراحة بال العملاء موجودة بالفعل “.

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من ضمن الأسواق التي أعلنت عنها بولستر الكويت والإمارات العربية المتحدة، وأسواق أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة. بالطبع تشكل أوروبا أهمية وستتفتح بولستر فروع في النمسا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وأيسلندا. في الوقت الحالي تتواجد بوليستار في الولايات المتحدة والصين وكندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والنرويج وسويسرا.