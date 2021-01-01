المربع نت – تسربت مؤخرًا خطط مازدا تجاه أهم موديلاتها، وعلمنا من التسريبات استلام CX-5 لبعض التحديثات قبل نهاية العام الجاري، مع انتقال الجيل القادم لمنصة جديدة كلياً بمحرك 6 سلندر جديد.
والآن تسربت صور مازدا CX-5 المحدثة في الصين قبل التدشين الرسمي لها، ونلحظ بعض التحديثات الجمالية المركزة في المقدمة بشكل خاص، مثل مصابيح أمامية LED أنحف وشبك أمامي معدل مماثل لـ CX-30 الجديدة.
كما نرى فتحات هواء جديدة ومصابيح خلفية محدثة وزخرفات كروم جديدة، ومن المتوقع استلام السيارة لمواد أفخم في المقصورة وتقنيات جديدة للسلامة والترفيه.
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التعليقات على تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت
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