تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت

آخر الأخبارأخبار السيارات › تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت

صورة الخبر: تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت
تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت

المربع نت – تسربت مؤخرًا خطط مازدا تجاه أهم موديلاتها، وعلمنا من التسريبات استلام CX-5 لبعض التحديثات قبل نهاية العام الجاري، مع انتقال الجيل القادم لمنصة جديدة كلياً بمحرك 6 سلندر جديد.

والآن تسربت صور مازدا CX-5 المحدثة في الصين قبل التدشين الرسمي لها، ونلحظ بعض التحديثات الجمالية المركزة في المقدمة بشكل خاص، مثل مصابيح أمامية LED أنحف وشبك أمامي معدل مماثل لـ CX-30 الجديدة.

كما نرى فتحات هواء جديدة ومصابيح خلفية محدثة وزخرفات كروم جديدة، ومن المتوقع استلام السيارة لمواد أفخم في المقصورة وتقنيات جديدة للسلامة والترفيه.

ومن المتوقع استمرار CX-5 المحدثة بمحرك سكاي اكتيف -G المتطور لمازدا سعة 2.5 لتر بدفع أمامي أو كلي وقوة 187 حصان وعزم 252 نيوتن متر ضمن خيارات أخرى.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36767

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager