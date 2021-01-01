

شانجان ألسفين 2021 ينخفض سعرها بقيمة 10 آلاف جنيه لفترة محدودة شانجان ألسفين 2021 ينخفض سعرها بقيمة 10 آلاف جنيه لفترة محدودة

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم مجموعة جي بي غبور أوتو بشكل رسمي لتخفيضات رسمية على موديل 2022 من سيارة شانجان Alsvin (ألسفين) من فئة سيدان، حيث بلغت هذه التخفيضات 10 آلاف جنيه، وتقدمها الشركة لفترة محدودة كعرض كاش باك عند شراء السيارة، وبذلك أصبحت الأسعار الفعلية لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى ناقل يدوي من 172 ألف جنيه إلى 162 ألف جنيه (تخفيض 10000 جنيه).



- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي من 192 ألف جنيه إلى 182 ألف جنيه (تخفيض 10000 جنيه).

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- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي من 207 ألف جنيه إلى 197 ألف جنيه (تخفيض 10000 جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، أولهما بالفئة الأولى من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وخاصية الجر الأمامي.أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة بالفئتين الثانية والثالثة من السيارة، وهي لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) من الألومنيوم 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش الأسود.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فرش داخلي من القماش الرمادي.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات HHC.- مسند يد أمامي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح أمامية LED نهارية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مقعد للسائق قابل لتعديل ارتفاعه.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.