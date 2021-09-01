

بيع 3657 قنطار قطن فى الصعيد وفق الآلية الجديدة للتداول وبسعر تاريخى بيع 3657 قنطار قطن فى الصعيد وفق الآلية الجديدة للتداول وبسعر تاريخى

نجحت الآلية الجديدة لتداول الأقطان فى توفير عائد مناسب، وغير مسبوق لمزارعي الأقطان فى الصعيد، حيث بلغ سعر قنطار القطن فى اخر مزاد له نحو 3865 جنبها، وهو سعر غير مسبوق، حيث بيعت أقطان الوجه القبلي، بما يتراوح من 1900 جنيه حتى 2100 جنيه للقنطار الموسمين الماضيين.



وبلغت إجمالى الأقطان التى تم بيعها فى مزادين نحو 3657.5 قنطار، حيث تمت المزايدة على كمية 398 كيس بوزن 475.5 قنطار قطن صنف (جيزة 95)، فى المزاد الأول وتمت الترسية على إحدى شركات القطاع الخاص، بسعر 3715 جنيها للقنطار الواحد.



وفى المزاد الثانى لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، فبلغت الكميات المباعة نحو 3182 قنطار صنف (جيزة 95) وذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف.



وبحسب بيانات قطاع الأعمال في الفيوم، تمت المزايدة على عدد 1380 كيس بوزن 1591.8 قنطار ، وتمت الترسية على شركتي قطاع خاص بسعر 3865 جنيها للقنطار الواحد.



أما بني سويف، فقد تمت المزايدة على عدد 1362 كيسا بوزن 1590.6 قنطار وفاز بها 3 شركات خاصة، حيث بلغ سعر الترسية 3715 جنيها للقنطار.



يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.



وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.



وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.