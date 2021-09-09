

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-9-2021 سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-9-2021

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-9-2021، امام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 52.05 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، ثباته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.



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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

52.05 جنيه للشراء.



52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.



52.33 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.42 جنيه للشراء.



52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

52.04 جنيه للشراء.



52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.



52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.49 جنيه للشراء.



52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.36 جنيه للشراء.



52.41 جنيه للبيع.