

أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-9-2021 أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-9-2021

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه.



إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، تعليم لخدمات الإدارة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة.



البورصة تربح 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 272.075 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 446.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.84%، والعرب على 4.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.71%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 69.4 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 476.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 76 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3847 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 4425 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1093 نقطة.



وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 2.6 مليون سهم، 10 مليون سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.1 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بنفس الشركة 900 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، البنك المصري لتنمية الصادرات، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، 1398 سهم، 100 سهم، 280 سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 416.6 ألف سهم، واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 110 ألف سهم.



كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.9 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمتوسط سعر 1.81 جنيه للسهم، بنسبة 0.17% من رأسمال الشركة.



وأعلنت مجموعة بورتو القابضة، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 8.3 مليون سهم بسهر 0.6742 جنيه بقيمة إجمالية 5.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.19% إلى 4.48%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.



كما أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم المجموعة المصرية العقارية 530 ألف سهم بسعر 54.71 جنيه بقمية إجمالية 29 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 5.1438% إلى 2.0823%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.



وأعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عدد 8.2 مليون سهم بسعر 7.5621 جنيه بقيمة إجمالية 62 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 10.5487% إلى 8.4981%.



مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، حدوث عطل فني نتج عنه نشوب حريق محدود أمس الثلاثاء، بخط الدرفلة على الساخن بمصنع ألومنيوم نجع حمادي، وتم التعامل مع الحريق بنظام الإطفاء الذاتي بالمصنع، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمصنع، ولا يوجد خسائر في الأرواح، كما لم يتعطل الإنتاج بباقي قطاعات الشركة، وجاري العمل على حصر الخسائر المادية.



شارم دريمز

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، و30 يونيو عام 2021 وكذلك عرض تقرير لجنة المراجعة ذات الفترة، والموافقة على توصيات لجنة إدارة الأصول والاستثمار بتصفية نشاط مطاعم بارسيلوس على مراحل، كما وافق المجلس على السير في تنفيذ مشروع تطوير محطات تحلية المياه بشرم الشيخ، وذلك بعد تعيين المكاتب الاستشارية للوصول لأفضل عرض واتخاذ الإجراءات من خلال الإدارة التنفيذية.





الملتقى العربي

أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، توقيع عقد تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة بنظام مشاركة الإيرادات وذلك بالشراكة مع شركة بنيان للتطوير العقاري، وتبلغ مساحة قطعة الأرض في منطقة ألماظة 18 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ نحو 17 ألف متر مربع، وتتميز تلك الأراضي بموقع جغرافي مميز في منطقة ألماظة شرق القاهرة على طريق النصر وبجوار سيتي سنتر ألماظة، ومن المزمع أن يتم إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ إجمالي المبيعات المتوقعة للمشروع نحو 900 مليون جنيه.