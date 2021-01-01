5 نصائح تقلل توتر أطفالك من بداية العام الدراسى.. "فى وقت اللعب ما انتهاش"

تستعد الأسر لبدء عام دراسى جديد من خلال شراء الحقائب والأدوات المدرسية لأطفالهم ومختلف المستلزمات الأخرى، ولكن يجب أيضاً تحضير الأطفال للعام الجديد بعد فترة الإجازة الصيفية، حتى لا يشعرون بالقلق والتوتر، فى أول أيام الدراسة، ولتجنب ذلك نتعرف فى هذا التقرير على نصائح لتحضير الأطفال للعام الدراسى الجديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.
إزاى تحضر طفلك للعام الدراسى الجديد؟
اسمعهم وماتحكمش عليهم
يجب على الوالدين أن يحرصوا على الاستماع لآراء أطفالهم، دون أن يصدروا عليهم أحكام، حتى تعتاد الأطفال على التحدث عن أحداث يومهم فى المدرسة بعد ذلك.
حملهم المسئولية
يعتبر العام الدراسى الجديد، فرصة جديدة ليشعر الطفل بالمزيد من تحمل المسئولية، كما على الوالدين أن يساهموا فى زيادة شعور الطفل بالمسئولية على سبيل المثال، أن يطلبوا منه تحضير الوجبات الغذائية بنفسه.
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