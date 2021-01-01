بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة في الفراش.. "كوبرا" عملاقة

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صورة الخبر: بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة في الفراش.. "كوبرا" عملاقة
بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة في الفراش.. "كوبرا" عملاقة

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام هندية، دخول أفعى كوبرا، فراش شخص كان نائما على الأرض.

وفي الفيديو يظهر جاي أوبدهياي نائما على أرضية معبد في راجستان شمالي الهند، عندما صورت كاميرات المراقبة كوبرا هندية تتلوى على الأرض، وتقترب من فراش الرجل، لتنزلق تحت الغطاء.

وبعد مرور بعض الوقت، يشعر جاي بوجود حركة غريبة في فراشه، الأمر الذي يجعله يتحرك بسرعة ويقفز على قدميه بعد رؤيته للأفعى الضخمة.

وتبدأ الكوبرا الغاضبة في التقوس والاندفاع نحو الرجل المرعوب، ثم تتراجع بعيدا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية والتي نشرت الفيديو.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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