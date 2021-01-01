يخرج العلماء كل فترة باكتشافات مثيرة، بعضها دراسات طبية وأخرى تخص الآثار، وتتضمن أيضا الكشف عن حيوانات مهددة بالانقراض، كان آخرها ما تم الإعلان عن اكتشافه لنوع غريب من أسماك القرش مُهدد بالانقراض.
وبحسب صحيفة «ديلي اكسبريس»، فما تم العثور عليه هو نوع من أسماك القرش يسمى أسماك قرش الملائكة، وهو واحد من أندر أنواع أسماك القرش في العالم، له أجسام وزعانف مسطحة تجعلها تشبه إلى حد كبير سمك «الراي اللساع»، وفي السابق، كان يُعتقد أن هذا النوع يتوفر بكميات كبيرة للغاية في المحيط الأطلنطي، وقد تم اعتبار هذا النوع من الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2010.
وفوجئ الصيادون والخبراء برؤيته من جديد، حيث يقول الخبراء إن هذا يعني أنها تتكاثر وتستخدم المياه الويلزية لإنتاج نسلها، وبحسب عالم الأحياء البحرية والمصور جيك ديفيز، صاحب الصور المذهلة لسمك القرش الملائكي في شمال خليج كارديجان الويلزي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل لقطات لهذا النوع.
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التعليقات على العثور على سمك قرش مهدد بالانقراض: اسمه «ملائكة» وشكله غريب
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