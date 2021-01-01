

العثور على سمك قرش مهدد بالانقراض: اسمه «ملائكة» وشكله غريب العثور على سمك قرش مهدد بالانقراض: اسمه «ملائكة» وشكله غريب

يخرج العلماء كل فترة باكتشافات مثيرة، بعضها دراسات طبية وأخرى تخص الآثار، وتتضمن أيضا الكشف عن حيوانات مهددة بالانقراض، كان آخرها ما تم الإعلان عن اكتشافه لنوع غريب من أسماك القرش مُهدد بالانقراض.



وبحسب صحيفة «ديلي اكسبريس»، فما تم العثور عليه هو نوع من أسماك القرش يسمى أسماك قرش الملائكة، وهو واحد من أندر أنواع أسماك القرش في العالم، له أجسام وزعانف مسطحة تجعلها تشبه إلى حد كبير سمك «الراي اللساع»، وفي السابق، كان يُعتقد أن هذا النوع يتوفر بكميات كبيرة للغاية في المحيط الأطلنطي، وقد تم اعتبار هذا النوع من الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2010.



وفوجئ الصيادون والخبراء برؤيته من جديد، حيث يقول الخبراء إن هذا يعني أنها تتكاثر وتستخدم المياه الويلزية لإنتاج نسلها، وبحسب عالم الأحياء البحرية والمصور جيك ديفيز، صاحب الصور المذهلة لسمك القرش الملائكي في شمال خليج كارديجان الويلزي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل لقطات لهذا النوع.

سمك القرش المهدد بالانقراض.. حديث الولادةيقول «ديفيز»: «عملت خلال السنوات الأربع الماضية على فهم هذا النوع من سمك القرش، لم أصدق ذلك عندما رأيت القرش الملائكي أمام عيني، وما كان مثيرًا حقًا هو أنه كان حديث الولادة، يبلغ طوله 30 سم فقط، مما يوفر دليلًا إضافيًا على أن هذا النوع يلد في هذه المنطقة، كان من المُذهل مشاهدتها وتصويرها وهي تسبح وتدفن في الرمال ثم تستخدم تمويهها لنصب كمين للفريسة».غير ضار ولكن لدغته مؤلمةوبحسب عالم الأحياء البحرية، فعلى الرغم من أن هذا القرش يسكن قاع البحر وليس ضار بشكل كبير، إلا أنه يمكن أن ينتج عنه لدغة مؤلمة إذا تم استفزازه: «على مدار الخمسين عامًا الماضية، انخفضت أعدادهم بشكل كبير».



