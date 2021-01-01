البحوث الإسلامية يكشف عن 14 أمرا يجعل الدعاء مستجابا

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كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عن آداب وشروط إستجابة الدعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».



وجائت كالآتي:



1. الإخلاص في الدعاء وحضور القلب.

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2. الجزم بالدعاء .3. حسن الظن بالله واليقين بالإجابة.4. عدم التعجل في إجابة الدعاء.5. التواضع والتذلل في الإلحاح في الدعاء.6. اختيار الأوقات الفاضلة.7. اختيار الأحوال الطاهرة .8. افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله -عز وجل-.9. الصلاة والسلام علي سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-.10. الحرص على طيب الطعام والشراب.11. الدعاء بالخير.12. اختيار جوامع الدعاء.13. الحرص على الطاعات.14. تجديد التوبة.هل الدعاء يغير القدرأكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة.وأفاد «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل الدعاء يُغيّر القدر أم لا؟» بأن هناك قدرًا محتومًا.. وقدرًا مبرمًا.. قدرًا في علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتخلّف، مؤكدًا أن الله يعلم أن هناك دعاءً، والله يعلم -سبحانه وتعالى- أن هناك أحداثًا وهو يكتب الكتاب المسطور، وقد يخالف ما يحدث الكتابَ المسطور، لكنه لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله.وواصل: فعندما أدعو قد يختلف الكتاب المسطور، مكتوب في الكتاب المسطور مثلًا أني سوف أنجح في الامتحان أو أرسب في الامتحان، فدعوت الله: "يا رب أنجحني"، فوفّقني الله للإجابة ونجحت، مخالفًا للكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سأدعو، ويعلم أنه سيتغير ما في الكاتب المسطور، ويعلم أنني سأنجح.