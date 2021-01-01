هل يستطيع الشيطان قراءة أفكارنا؟.. على جمعة يوضح .. فيديو



الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

هل يستطيع الشيطان قراءة أفكارنا؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.







وقال الدكتور علي جمعة إن إبليس لديه مقدرة فى أن يقرأ أعيننا ولكن لا يستطيع أن يعرف ما نفكر فيه أو ما يدور فى ذهننا.

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وأوضح أن ممكن عينى تدل على أنني خائف أو مهموم، ويستطيع قراءة تقلصات الوجه حيث إنه يمتلك خبرة كبيرة جدا فى قراءة هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه يسمع عن طريق أتباعه من الجن أحدث يعيشها الإنسان من اختلافه مع زوجته وأولاده مثلا أو المشاكل التى يمر بها ما شابه.وأشار إلى أن إبليس يرى المشاكل الظاهرية للإنسان فيدخل له من هذه الصغرات ويعمل له قصة “يا خابت يا صابت” من ملامح الوجه والأحداث.هل إبليس متفرغ لهذه المليارات من البشروأكد على جمعة أن إبليس متفرغ للبشر لأنه وذريته خلقوا لذلك، فلكل شخص شيطان يركز معه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا حيث قال “ما مِن أحَدٍ إلَّا وقد وُكِّلَ به قَرينُه مِن الجِنَّ، قالوا: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: وأنا، إلَّا أنَّ اللهَ أعانَني عليه، فأسلَمَ، فليس يَأمُرُني إلَّا بخيرٍ”.متى يجري الشيطان منا مجرى الدمما معنى حديث "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" حيث إننا نستشعر منه أن الشيطان بداخلنا ويعلم كل شيء عنا وقريب منا ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.وقال الدكتور على جمعة هذا الحديث ليس معناه دخول ولبس الشيطان فينا، إنما الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بموافقتك له، فإذا لم توافقه وأعلنت المفاصلة، سيبتعد عنك.وأشار علي جمعة إلى أن الشيطان كان يهاب سيدنا عمر بن الخطاب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إن الشيطان ليخاف منك يا عمر”، فما سلك بن الخطاب دربا إلا سلك الشيطان دربا غيره.وأضاف علي جمعة: فما الذي رأه الشيطان من عمر لكي يخاف منه؟ فقد رأى عليه قوة وعزم وإصرار لذلك كان يخشاه ويجري بعيدا.وأكد علي جمعة أن الذي يلازم الشيطان ويطيعه فى كل شيء أو يخاف منه أو يعمل حسابا له -لأن الشيطان لا يساوى أي شيء- سيكون قريبا منه كالدم الذى يجري فى عروقه.https://www.facebook.com/watch/?v=386352743105356