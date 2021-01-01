طريقة عمل كورن دوج بالبطاطس بخطوات سهلة.. وجبة لذيذة لأطفالك



طريقة عمل كورن دوج بالبطاطس طريقة عمل كورن دوج بالبطاطس

طريقة بسيطة لتحضير البطاطس بطريقة فريدة من نوعها مناسبة للكبار وممتعة للأطفال، تتكون من عدة مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة، وهى طريقة عمل كورن دوج، والتي قد تدخل في وصفاته وطريقة تحضيره، لحوم أو خضراوات أيضاً، ولإتقان طريقته نستعرض فى هذا التقرير، مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل كورن دوج بالبطاطس، من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن تحضيرها فى المنزل.



طريقة عمل الكورن دوج بالبطاطس



المقادير

3 ثمرات من البطاطس.

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كوب بقسماط.1 بيض.زيت.توابل.6 عصيان شيش طاووق.كورن دوجكورن دوجطريقة تحضير كورن دوج بالبطاطسخطوات التحضير- سلق 3 ثمرات من البطاطس، ثم تقطيعها لمكعبات، وعندما تهدأ توضع فى الثلاجة وتترك لمدة ساعة تقريباً حتى تبرد، ثم تخرج من الثلاجة ويضاف عليها بعض الملح والفلفل الأسود وأنواع التوابل الأخرى، المفضلة لدى الأسرة.- يمكن إضافة بعض الخضراوات المسلوقة مع 3 ثمرات من البطاطس للحصول على فوائد غذائية وصحية أكثر، وبعد إتمام الخطوات السابق ذكرها، يجب خفق بيضة على الخليط مع التقليب جيداً، ثم "تصبيع" أعواد الشيش طاووق، بالخليط، وغمرها فى البطاطس.- وضع أعواد الكورن دوج بالبطاطس، فى الزيت الحار، حتى يحصل على اللون الأحمر من الجانبين، ويقدم لأفراد الأسرة مع صوص المايونيز أو الكاتشب، كوجبة غداء أو عشاء.