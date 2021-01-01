كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن موقف ملف المعارين وعودتهم للفريق.
وقال كارتيورن في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "كل المعارين أدوا بشكل جيد وندرس موقفهم جيدا خلال هذه الفترة في ظل الاحتياجات الخاصة بالفريق".
وأضاف "كريم بامبو كان أحد أبرز اللاعبين المعارين في الموسم الماضي، وتمت الموافقة على رحيلة لوجود بدائل له داخل الفريق".
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التعليقات على الزمالك: ندرس ملف المعارين.. وهذا موقف رزاق سيسيه
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