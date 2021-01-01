مكرونة نجرسكو
ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل مكرونة نجرسكو فى المنزل بخطوات احترافية كالمحلات والمطاعم حيث أنها من ألذ وأجمل الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار .
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مكرونة نجرسكو:
دجاجة
مكرونة
بسلة
مشروم
بصل
ثوم
زعتر
بقدونس
جبنة
موتزاريلا
كريمة لباني
دقيق
لبن
سمنة
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل مكرونة نجرسكو
* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيها في طاسة بها سمنة على النار حتى تصفر ثم اضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدا وقليل من الزعتر المفروم
* اضيفي الدجاج المقطع والمشروم والبسلة وملح وفلفل وقلبيها جيدا واسلقي المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح
* اضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا وضعي سمنة مع الدقيق حتى يختلط ثم اضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم اضيفي اليه القليل من الكريمة اللباني.
* ضعي الخليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا و ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهه صينية مكرونة نجرسكو.
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