طريقة عمل مكرونة نجرسكو فى المنزل

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صورة الخبر: مكرونة نجرسكو
مكرونة نجرسكو

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل مكرونة نجرسكو فى المنزل بخطوات احترافية كالمحلات والمطاعم حيث أنها من ألذ وأجمل الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار .

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة نجرسكو:

دجاجة

مكرونة

بسلة

مشروم
بصل

ثوم

زعتر

بقدونس

جبنة

موتزاريلا

كريمة لباني

دقيق

لبن

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل مكرونة نجرسكو

* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيها في طاسة بها سمنة على النار حتى تصفر ثم اضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدا وقليل من الزعتر المفروم

* اضيفي الدجاج المقطع والمشروم والبسلة وملح وفلفل وقلبيها جيدا واسلقي المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح

* اضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا وضعي سمنة مع الدقيق حتى يختلط ثم اضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم اضيفي اليه القليل من الكريمة اللباني.

* ضعي الخليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا و ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهه صينية مكرونة نجرسكو.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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